Берлёв — об отправке в фарм-клуб «Торпедо»: был удивлён, в этом не было необходимости

Нападающий «Сибири» Антон Берлёв заявил, что был удивлён, когда его по ходу сезона из нижегородского «Торпедо» отправили в клуб ВХЛ.

– В середине августа вы получаете повреждение, в то же время начинают ходить слухи о вашем обмене. Ларионов опроверг их, но вы полтора месяца не появлялись на льду. Можете рассказать, как всё обстояло на самом деле?

– Травма была, потом я выздоровел. А после этого мне сломали палец, я ещё раз вылетел. А дальше случилось то, что случилось. Я просто ждал, когда перейду в «Сибирь».

– «Случилось то, что случилось» — это поездка в ВХЛ?

– Да. Такое решение было принято не мной, мне сказали, что так будет лучше для меня.

– Какая первая реакция была: негодование, непонимание?

– Если честно, я был удивлён. Как мне казалось, в этом нет необходимости. Но тренерский штаб посчитал иначе, они имели на это право.

– А тренерский штаб объяснял лично, в чём заключается причина?

– Давайте не будем углубляться. Для набора кондиций, – сказал Берлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.