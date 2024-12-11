Журналист New York Post: Зибанеджад слишком чувствителен к критике

Журналист New York Post Ларри Брукс считает, что нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад чересчур чувствителен к критике. Ранее в СМИ появлялась информация, что клуб из Нью-Йорка сделал шведского форварда доступным для обмена.

«Я думаю, что бо́льшая часть критики сильно задела Зибанеджада. Он очень чувствительный. Слишком чувствительный к тому, что о нём говорят другие. Это занимает его голову, и он начинает терять контроль над эмоциями, что негативно сказывается на его игре», — цитирует журналиста New York Post.

Напомним, контракт Зибанеджада с кэпхитом в $ 8,5 млн действует до конца сезона-2029/2030. В нынешней регулярке Мика провёл 27 игр, в которых записал на свой счёт 20 (5+15) очков.