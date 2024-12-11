Крикунов — о сборной легионеров на КПК: дурака валять не будут, у Кинэна не забалуешь

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о сборной легионеров на Кубке Первого канала.

Команду возглавят Майк Кинэн и Майкл Пелино.

«Команда легионеров должна показать себя. Что касается иностранцев, канадские тренеры умеют делать коллектив в сжатые сроки. На три матча смотивировать они способны. А играть-то легионеры умеют. Уверен, они дурака валять не будут, выложатся на полную. У Кинэна не забалуешь, расслабиться им не даст», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» — 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.