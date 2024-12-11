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Терещенко оценил слова Ротенберга о том, что Кубок Первого канала – вызов для НХЛ

Терещенко оценил слова Ротенберга о том, что Кубок Первого канала – вызов для НХЛ
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил слова главного тренера «России 25» и СКА Романа Ротенберга заявившего, что предстоящий Кубок Первого канала это вызов для НХЛ с Турниром четырёх наций.

«Если Роман Борисович говорит – так оно и есть. Ожидания от Кубка Первого канала есть, конечно же. Само собой, интересно посмотреть, как с легионерами будем играть. Но не более. Сверхбольших иллюзий нет», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

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