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Спенсер Карбери прокомментировал совместную тренировку Овечкина и Бекстрёма

Спенсер Карбери прокомментировал совместную тренировку Овечкина и Бекстрёма
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал совместную тренировку капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда Никласа Бекстрёма. Шведский хоккеист исполнял передачи, а россиянин отрабатывал броски.

«Не знаю, просил ли Овечкин его заранее об этом. Думаю, что Бэкки оказался сегодня в здании, и Овечкин сказал, что ему нужна помощь с передачами. Так кто же лучше подойдёт для этого дела, как не Никлас?» — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

За 17 сезонов, проведённых вместе, Бэкстрём ассистировал Овечкину в 279 из 868 голов в регулярном сезоне. Оба хоккеиста продолжают восстановление от травм.

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