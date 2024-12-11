Юрчо: запомнил Дацюка настоящим трудоголиком, играть с ним — большая привилегия

31-летний словацкий нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо прокомментировал включение в Зал славы российского форварда Павла Дацюка и отметил его работоспособность.

— Его включение в Зал славы было лишь вопросом времени. Дацюк был великолепным игроком. Рад, что смог поиграть с ним на старте моей карьеры в НХЛ — это большая привилегия. Дацюк — замечательный хоккеист и не менее хороший человек, так что он, безусловно, заслужил включения в Зал славы.

— Может, вспомнишь какие-то интересные истории, связанные с Дацюком?

— Дацюк оставался после каждой тренировки и работал с кем-то один на один. Он старался обыграть оппонента, у него здорово получалось контролировать шайбу. Могу сказать, что он всегда работал над своими навыками. Павел — настоящий трудоголик. Таким я его запомнил, — приводит слова Юрчо Metaratings.

Напомним, 12 ноября 46-летний экс-нападающий «Детройт Ред Уингз», СКА, «Автомобилиста» и сборной России Павел Дацюк официально был введён в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто.

Дацюк является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свой последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020-2021 годах.