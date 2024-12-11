Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лавиолетт прокомментировал слабую игру первой бригады большинства «Рейнджерс»

Лавиолетт прокомментировал слабую игру первой бригады большинства «Рейнджерс»
Комментарии

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал слабую игру первой бригады большинства команды, которая в последних 10 матчах реализовала лишь 5 из 26 попыток игры с численным преимуществом.

«У нас немного менялся состав первой бригады. Я бы не сказал, что это было более эффективно или менее эффективно. У этой группы хоккеистов есть некоторая история игры вместе. Вы пытаетесь сбалансировать эти вещи.

Они действительно много контролируют шайбу при игре в большинстве и ищут возможности для гола. Однако сейчас наше большинство, как и выступление в равных составах, испытывают некоторые сложности. Мы просто должны продолжать работать», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Должны играть лучше, чтобы больше этого не слышать». Панарин о свисте фанатов «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android