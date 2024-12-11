Лавиолетт прокомментировал слабую игру первой бригады большинства «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал слабую игру первой бригады большинства команды, которая в последних 10 матчах реализовала лишь 5 из 26 попыток игры с численным преимуществом.

«У нас немного менялся состав первой бригады. Я бы не сказал, что это было более эффективно или менее эффективно. У этой группы хоккеистов есть некоторая история игры вместе. Вы пытаетесь сбалансировать эти вещи.

Они действительно много контролируют шайбу при игре в большинстве и ищут возможности для гола. Однако сейчас наше большинство, как и выступление в равных составах, испытывают некоторые сложности. Мы просто должны продолжать работать», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.