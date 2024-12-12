Форвард «Вашингтона» Уилсон рассказал, что получил перелом после попадания шайбы в лицо
Поделиться
Форвард «Вашингтона» Том Уилсон рассказал, что играл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреалем» (4:2) с переломом околоносовой кости, которую получил после попадания шайбы в лицо.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ньюхук (Кофилд, Хатсон) – 11:09 2:0 Кофилд (Судзуки) – 16:00 2:1 Дюбуа (Карлсон, Рэддиш) – 20:33 2:2 Уилсон (Протас, Рой) – 47:10 2:3 Уилсон (Дюбуа, Протас) – 51:48 2:4 Строум (Чикран, Макмайкл) – 53:49 (pp)
Это был небольшой перелом. Не в глазнице, а в одной из околоносовых костей. Это не серьёзно, просто нужно убедиться, что больше не ударят по тому же месту. Всегда может быть хуже; всегда может быть лучше. Это жесткий вид спорта. Это довольно жестокий вид спорта. Мне повезло, что не было хуже», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Уилсон принял участие в 27 матчах, в которых забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.
Материалы по теме
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году
Комментарии
- 12 декабря 2024
-
03:09
-
02:47
- 11 декабря 2024
-
23:50
-
23:20
-
22:55
-
22:25
-
22:00
-
21:25
-
20:55
-
20:30
-
20:05
-
19:46
-
19:20
-
18:55
-
18:30
-
17:45
-
17:20
-
16:50
-
16:21
-
15:55
-
15:48
-
15:32
-
15:13
-
15:00
-
14:46
-
14:20
-
14:03
-
13:43СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» Официально
-
13:33
-
13:15
-
13:00
-
12:46
-
12:35
-
12:25
-
12:16