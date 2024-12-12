Форвард «Вашингтона» Уилсон рассказал, что получил перелом после попадания шайбы в лицо

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон рассказал, что играл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреалем» (4:2) с переломом околоносовой кости, которую получил после попадания шайбы в лицо.

Это был небольшой перелом. Не в глазнице, а в одной из околоносовых костей. Это не серьёзно, просто нужно убедиться, что больше не ударят по тому же месту. Всегда может быть хуже; всегда может быть лучше. Это жесткий вид спорта. Это довольно жестокий вид спорта. Мне повезло, что не было хуже», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Уилсон принял участие в 27 матчах, в которых забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.

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