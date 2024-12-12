Артемий Панарин провёл 700-й матч в НХЛ

В эти минуты в Баффоло на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

В этой встрече принял участие российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, для которого эта игра стала 700-й в карьере в НХЛ. За 700 матчей он забил 280 голов и сделал 535 результативных передач.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету россиянина 15 голов и 19 результативных передач в 28 играх.

На данный момент «Рейнджерс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 29 очков.

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