Владелец «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, когда российский нападающий Александр Овечкин может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«По количеству болельщиков по всему городу видно, что у нас действительно хорошая команда, и Овечкин может побить рекорд в этом сезоне. Поэтому ожидания завышены», — приводит слова Леонсиса официальный сайт НХЛ.

Сейчас Овечкин восстанавливается после перелома ноги. На данный момент отставание Овечкина от Гретцки по голам в регулярке НХЛ составляет 26 шайб.

После 18 матчей в составе «Вашингтона» в нынешнем сезоне Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач.

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