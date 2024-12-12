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Владелец «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Владелец «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, когда российский нападающий Александр Овечкин может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«По количеству болельщиков по всему городу видно, что у нас действительно хорошая команда, и Овечкин может побить рекорд в этом сезоне. Поэтому ожидания завышены», — приводит слова Леонсиса официальный сайт НХЛ.

Сейчас Овечкин восстанавливается после перелома ноги. На данный момент отставание Овечкина от Гретцки по голам в регулярке НХЛ составляет 26 шайб.

После 18 матчей в составе «Вашингтона» в нынешнем сезоне Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач.

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