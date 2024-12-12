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Панарин уступил только двум действующим игрокам НХЛ по числу передач к 700-му матчу в лиге

Панарин уступил только двум действующим игрокам НХЛ по числу передач к 700-му матчу в лиге
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33-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 535-ю результативную передачу в своей 700-й игре в матчах Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Хоккеист оформил ассист в сегодняшней встрече «Рейнджерс» с «Баффало Сэйбрз». На момент написания новости идёт 50-я минута, счёт встречи 1:0 в пользу команды из Нью-Йорка.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 07:01 (pp)     0:2 Смит (Фокс, Кэррик) – 53:29     1:2 Пауэр (Кребс, Байрэм) – 55:09     1:3 Фокс (Трочек) – 57:58     2:3 Томпсон (Пауэр, Петерка) – 59:22    

Только двое действующих игроков команд НХЛ сделали большее количество результативных передач в таком же или меньшем количестве матчей: 27-летний канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и 37-летний нападающий из Канады «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ на счету Панарина 15 голов и 19 результативных передач в 28 играх.

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