Ассист Панарина помог «Рейнджерс» нанести «Баффало» восьмое поражение подряд
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Сегодня, в ночь с 11 на 12 декабря мск на льду «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали гости со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 07:01 (pp) 0:2 Смит (Фокс, Кэррик) – 53:29 1:2 Пауэр (Кребс, Байрэм) – 55:09 1:3 Фокс (Трочек) – 57:58 2:3 Томпсон (Пауэр, Петерка) – 59:22
В составе победителей заброшенными шайбами отметились шведский нападающий Мика Зибанеджад, канадский форвард Райлли Смит и американский защитник Адам Фокс. Также на счету россиянина Артемия Панарина результативная передача.
У хозяев забитые голы на счету канадского защитника Оуэна Пауэра и американский форвард Тейдж Томпсон.
Следующий матч «Рейнджерс» сыграет дома с «Лос-Анджелес Кингз» 14 декабря. «Баффало» начнёт выездную серию и встретится с «Вашингтон Кэпиталз» 15 декабря.
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