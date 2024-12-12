Ассист Панарина помог «Рейнджерс» нанести «Баффало» восьмое поражение подряд

Сегодня, в ночь с 11 на 12 декабря мск на льду «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали гости со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились шведский нападающий Мика Зибанеджад, канадский форвард Райлли Смит и американский защитник Адам Фокс. Также на счету россиянина Артемия Панарина результативная передача.

У хозяев забитые голы на счету канадского защитника Оуэна Пауэра и американский форвард Тейдж Томпсон.

Следующий матч «Рейнджерс» сыграет дома с «Лос-Анджелес Кингз» 14 декабря. «Баффало» начнёт выездную серию и встретится с «Вашингтон Кэпиталз» 15 декабря.