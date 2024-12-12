«Анахайм» с Минтюковым в составе крупно уступил «Оттаве» в матче НХЛ на выезде

Сегодня, в ночь с 11 на 12 декабря мск на льду «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канаде) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Ноа Грегор и Дрейк Батерсон, оформивший в матче хет-трик, и американский нападающий Брэди Ткачук.

У хозяев единственная заброшенная шайба на счету форварда из США Каттера Готье.

Следующий матч «Оттава» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 14 декабря. «Анахайм» продолжит выездную серию и встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» 13 декабря.