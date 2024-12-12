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«Анахайм» с Минтюковым в составе крупно уступил «Оттаве» в матче НХЛ на выезде

«Анахайм» с Минтюковым в составе крупно уступил «Оттаве» в матче НХЛ на выезде
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Сегодня, в ночь с 11 на 12 декабря мск на льду «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канаде) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Грегор (Остапчук, Дженсен) – 02:55     2:0 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 11:15 (pp)     3:0 Батерсон (Ткачук, Норрис) – 18:25 (pp)     4:0 Батерсон – 30:30     5:0 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 48:58 (pp)     5:1 Готье (Мактавиш) – 52:42    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Ноа Грегор и Дрейк Батерсон, оформивший в матче хет-трик, и американский нападающий Брэди Ткачук.

У хозяев единственная заброшенная шайба на счету форварда из США Каттера Готье.

Следующий матч «Оттава» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 14 декабря. «Анахайм» продолжит выездную серию и встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» 13 декабря.

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