Игорь Шестёркин признан второй звездой матча «Баффало» — «Рейнджерс»
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан экспертами НХЛ второй звездой выездного для ньюйоркцев матча регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (3:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 07:01 (pp) 0:2 Смит (Фокс, Кэррик) – 53:29 1:2 Пауэр (Кребс, Байрэм) – 55:09 1:3 Фокс (Трочек) – 57:58 2:3 Томпсон (Пауэр, Петерка) – 59:22
Российский вратарь провёл на площадке всю игру и отразил 29 из 31 броска в створ своих ворот (93,55%).
Первой звездой матча стал американский защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, который набрал три очка, поучаствовав во всех голах своей команды — на его счету победная заброшенная шайба в пустые ворота и два результативных паса. Третьей звездой был признан финский голкипер «Баффало» Укко-Пекка Луукконен, отразивший 25 из 27 бросков в створ (92,6%).
Видео: Шестёркин шуткой ответил на вопрос о новом контракте
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