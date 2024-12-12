Игорь Шестёркин признан второй звездой матча «Баффало» — «Рейнджерс»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан экспертами НХЛ второй звездой выездного для ньюйоркцев матча регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (3:2).

Российский вратарь провёл на площадке всю игру и отразил 29 из 31 броска в створ своих ворот (93,55%).

Первой звездой матча стал американский защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, который набрал три очка, поучаствовав во всех голах своей команды — на его счету победная заброшенная шайба в пустые ворота и два результативных паса. Третьей звездой был признан финский голкипер «Баффало» Укко-Пекка Луукконен, отразивший 25 из 27 бросков в створ (92,6%).

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