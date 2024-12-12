Главный тренер «Авангарда» Ги Буше и его помощник Барр прибыли в Омск

Новый главный тренер «Авангарда» канадец Ги Буше его помощник Дэйв Барр прибыли в ледовую арену Омска.

«Встретили, утеплили, пообщались, на Арену отвезли», — написала пресс-служба клуба в своём телеграм-канале, опубликовав фотографии канадских специалистов из арены.

Фото: Пресс-служба «Авангарда»

Напомним, Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После этого вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».