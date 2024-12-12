НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 12 декабря
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12 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Сегодня, в ночь с 11 на 12 декабря мск, на льду «Кибэнк-центра» в Баффало (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали гости со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 07:01 (pp) 0:2 Смит (Фокс, Кэррик) – 53:29 1:2 Пауэр (Кребс, Байрэм) – 55:09 1:3 Фокс (Трочек) – 57:58 2:3 Томпсон (Пауэр, Петерка) – 59:22
Сегодня, в ночь с 11 на 12 декабря мск, на льду «Канадиен Тайр-центра» в Оттаве (Канаде) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Грегор (Остапчук, Дженсен) – 02:55 2:0 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 11:15 (pp) 3:0 Батерсон (Ткачук, Норрис) – 18:25 (pp) 4:0 Батерсон – 30:30 5:0 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 48:58 (pp) 5:1 Готье (Мактавиш) – 52:42
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