НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 12 декабря

12 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Сегодня, в ночь с 11 на 12 декабря мск, на льду «Кибэнк-центра» в Баффало (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали гости со счётом 3:2.

Сегодня, в ночь с 11 на 12 декабря мск, на льду «Канадиен Тайр-центра» в Оттаве (Канаде) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.