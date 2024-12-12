Ги Буше рассказал, в какой хоккей будет играть «Авангард» при новом тренерском штабе

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился эмоциями от прилёта в Омск и рассказал, в какой хоккей будет играть команда при новом тренерском штабе.

«Я рад быть здесь и с нетерпением ждал этой поездки. Наконец-то я могу увидеть всех вживую и пообщаться лично. Для меня это будет очень интересный новый опыт. Мы счастливы присоединиться к команде, уверены, нас ждёт очень интересная работа.

Первым делом планирую посетить арену и познакомиться с персоналом, чтобы чувствовать себя комфортно перед общением с игроками. У нас будет две тренировки: на первой мы сделаем акцент на нападение, на второй тренировке изучим аспекты при игре в обороне. Кое-что мы уже меняли, и это было заметно по предыдущим матчам, потому что мы готовились ещё до приезда сюда. Я рад, что игроки послушали нас, они сделали определённые корректировки в своих действиях.

Для меня главное не только принести в команду что-то своё, но и адаптироваться к уже существующей культуре. Не хочу всё рушить и делать под себя, хочу чтобы всё работало гармонично на благо команды. Для меня важно влиться в культуру и стать своим, а также привнести свой опыт. За последний месяц я пересмотрел много матчей КХЛ, и я примерно понимаю, к чему нам нужно готовиться. Я хочу, чтобы наша команда играла быстро. Качественно и быстро выходить из своей зоны, доставлять шайбу до ворот, не давать противнику свободного пространства и времени», – цитирует Буше пресс-служба клуба.