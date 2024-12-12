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Дэйв Барр рассказал, за что он будет отвечать при тренировочном процессе «Авангарда»

Дэйв Барр рассказал, за что он будет отвечать при тренировочном процессе «Авангарда»
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Помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр рассказал, что будет отвечать за игру в меньшинстве и работу с защитниками.

«Смотрел трансляции из Омска и заметил, что здесь потрясающие болельщики. Мы с нетерпением ждали приезда, и всё, чего мы хотим, — это побеждать. Моей основной зоной ответственности будет работа с защитниками и игра в меньшинстве. Я имею достаточно большой опыт в этих областях при работе в НХЛ, и я сам был защитником. Ги будет отвечать за большинство. Это важные аспекты игры, которые помогают выигрывать матчи и имеют большое значение», – цитирует Барра пресс-служба омского клуба.

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