Кубок Первого канала по хоккею — 2024: расписание на 12 декабря

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир Кубок Первого канала – 2024. Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тысячи человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ. «Чемпионат» представляет расписание игрового дня 12 декабря.

14:30 мск. Сборная Беларуси — Сборная Казахстана.

18:30 мск. Сборная «Россия 25» — Сборная мира КХЛ.

Напомним, прошлый Кубок Первого канала в 2023 году выиграла российская сборная, одержав победы во всех трёх матчах с общим счётом 15:7.