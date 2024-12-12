Кубок Первого канала по хоккею — 2024: расписание на 12 декабря
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12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир Кубок Первого канала – 2024. Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тысячи человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ. «Чемпионат» представляет расписание игрового дня 12 декабря.
14:30 мск. Сборная Беларуси — Сборная Казахстана.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 14:30 МСК
Беларусь
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
18:30 мск. Сборная «Россия 25» — Сборная мира КХЛ.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Не начался
Сборная мира КХЛ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, прошлый Кубок Первого канала в 2023 году выиграла российская сборная, одержав победы во всех трёх матчах с общим счётом 15:7.
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