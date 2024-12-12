Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Опрос ВЦИОМ показал, что 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта

Опрос ВЦИОМ показал, что 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта
Аудио-версия:
Комментарии

По результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта.

На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27% назвали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%. Лыжный спорт набрал 6%, гимнастика и самбо – по 5%.

По 3% респондентов назвали биатлон и борьбу, лапту – 2% опрошенных. Также 1% опрошенных назвал национальным видом спорта литрбол (столько же россиян отдали предпочтение городкам и боксу).

Россияне считают, что климатические условия страны и успехи национальной сборной делают хоккей видом спорта номер один в стране. Фигурное катание выбирали за громкие победы фигуристов на международной арене, а футбол отмечали за массовость и вовлечённость населения.

Также мнение россиян зависит от региона их проживания и пола опрошенных. Фигурное катание чаще выбирали в Москве и Санкт-Петербурге (18%). В городах-миллионниках опрошенные чаще всего выбирали хоккей (40%).

Материалы по теме
Опрос ВЦИОМ показал, как россияне относятся к футболу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android