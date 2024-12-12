Опрос ВЦИОМ показал, что 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта

По результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта.

На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27% назвали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%. Лыжный спорт набрал 6%, гимнастика и самбо – по 5%.

По 3% респондентов назвали биатлон и борьбу, лапту – 2% опрошенных. Также 1% опрошенных назвал национальным видом спорта литрбол (столько же россиян отдали предпочтение городкам и боксу).

Россияне считают, что климатические условия страны и успехи национальной сборной делают хоккей видом спорта номер один в стране. Фигурное катание выбирали за громкие победы фигуристов на международной арене, а футбол отмечали за массовость и вовлечённость населения.

Также мнение россиян зависит от региона их проживания и пола опрошенных. Фигурное катание чаще выбирали в Москве и Санкт-Петербурге (18%). В городах-миллионниках опрошенные чаще всего выбирали хоккей (40%).