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Назаров отреагировал на выбор россиянами хоккея, как главного национального вида спорта

Назаров отреагировал на выбор россиянами хоккея, как главного национального вида спорта
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Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на выбор россиянами хоккея, как главного национального вида спорта в стране.

«Сегодня в Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала. В первый же день мы увидим, пожалуй, самый яркий матч всего турнира: сборная России – сборная мира КХЛ. Конечно, встречу с такой вывеской можно было оставить на десерт и провести в заключительный игровой день, но раз организаторы решили иначе, значит, на то были причины. Желаем сборной России побед, а болельщикам – побольше ярких эмоций.

С интересом прочитал новость о том, что по результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта. Всё закономерно и правильно. Это в очередной раз доказывает, что все мы идём одной дорогой вместе с нашим национальным лидером, который тоже очень любит хоккей. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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