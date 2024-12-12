Россия 25 — Сборная мира КХЛ: во сколько начало матча Кубка Первого канала по хоккею 2024

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Российская сборная начнёт турнир с матча против Сборной мира КХЛ, в которой собраны легионеры лиги. Встреча начнётся в 18:30 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на Первом канале, а также на его официальном сайте.

Напомним, прошлый Кубок Первого канала в 2023 году выиграла российская сборная, одержав победы во всех трёх матчах с общим счётом 15:7.