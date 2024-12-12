Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Чебатуркин вошёл в тренерский штаб сборной Беларуси на Кубке Первого канала

Владимир Чебатуркин вошёл в тренерский штаб сборной Беларуси на Кубке Первого канала
Комментарии

Владимир Чебатуркин вошёл в тренерский штаб сборной Беларуси на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба федерации хоккея Беларуси. Специалист находится вместе с национальной командой в Санкт-Петербурге.

Чебатуркин начинал тренерскую карьеру на профессиональном уровне в «Атлантах» из МХЛ в 2011 году. В КХЛ был ассистентом главного тренера в «Атланте» (2011/2012), «Авангарде» (2013/2014) и ЦСКА (2014-2018 и 2022/2023). В 2023 году вместе с армейцами стал обладателем Кубка Гагарина.

Также в ВХЛ был главным тренером в «Звезде» (2018-2022) и ассистентом в «Юнисоне» (2024/2025).

Сборная Беларуси в первом матче на турнире встретится со сборной Казахстана. Матч пройдёт 12 декабря и начнётся в 14:30 мск.

Материалы по теме
«Докажем делом, что лучше НХЛ». Каким будет Кубок Первого канала — 2024. Главное о турнире
Видео
«Докажем делом, что лучше НХЛ». Каким будет Кубок Первого канала — 2024. Главное о турнире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android