Владимир Чебатуркин вошёл в тренерский штаб сборной Беларуси на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба федерации хоккея Беларуси. Специалист находится вместе с национальной командой в Санкт-Петербурге.

Чебатуркин начинал тренерскую карьеру на профессиональном уровне в «Атлантах» из МХЛ в 2011 году. В КХЛ был ассистентом главного тренера в «Атланте» (2011/2012), «Авангарде» (2013/2014) и ЦСКА (2014-2018 и 2022/2023). В 2023 году вместе с армейцами стал обладателем Кубка Гагарина.

Также в ВХЛ был главным тренером в «Звезде» (2018-2022) и ассистентом в «Юнисоне» (2024/2025).

Сборная Беларуси в первом матче на турнире встретится со сборной Казахстана. Матч пройдёт 12 декабря и начнётся в 14:30 мск.