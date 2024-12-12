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Владелец «Уайлд»: наша приоритетная цель — подписать долгосрочный контракт с Капризовым

Владелец «Уайлд»: наша приоритетная цель — подписать долгосрочный контракт с Капризовым
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Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд заявил, что подписание нового контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым будет приоритетной целью для клуба.

«Это приоритетная цель для нас, нет никаких сомнений. Мы хотим видеть Кирилла в команде, он большая часть нашего будущего. Мы это знаем. Как мы это сделаем? Мы должны точно знать, каким будет потолок зарплат. Это важная часть нашего стратегического плана — подписать с ним контракт на как можно более долгий срок.

Не знаю, буду ли я болеть, чтобы он получил «Харт Трофи», потому что цена на него вырастет (смеётся). Я шучу, он потрясающий игрок», — цитирует Леопольда пресс-служба клуба.

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