Расписание матчей Евротура на 12 декабря
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Сегодня, 12 декабря, пройдёт очередной этап Еврохоккейтура. На этот раз команды проведут матчи в Швейцарии.
В вынесенной игре второго этапа Евротура на «Энтерия-Арене» в Пардубице встретятся обладатель Кубка Карьяла сборная Финляндии и действующий чемпион мира сборная Чехии. Новый главный тренер Суоми Анти Пеннанен успешно стартовал у руля сборной, с ходу добившись победы на домашнем турнире. Встреча начнётся в 19:30 мск.
Еврохоккейтур . Швейцарские игры
12 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
Финляндия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Во втором матче встретятся хозяева турнира сборная Швейцарии и сборная Швеции. Матч пройдёт в Фрибурге и начнётся в 21:45. На предыдущем этапе Евротура в Финляндии сборная Швейцарии обыграла шведов со счётом 4:3 по буллитам.
Еврохоккейтур . Швейцарские игры
12 декабря 2024, четверг. 21:45 МСК
Швеция
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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- 12 декабря 2024
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