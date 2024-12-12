Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин назначен капитаном сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба КХЛ.

Ассистентами выбраны защитник «Адмирала» Либор Шулак, нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски, форвард «Сибири» Энди Андреофф и защитник «Спартака» Михал Чайковски.

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.