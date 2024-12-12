Ги Буше — о последних матчах «Авангарда»: отличная реакция команды на мои рекомендации

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, в какой хоккей будет играть команда, и заявил, что уже вносил коррективы в игру команды ещё до прилёта в Омск.

— Какой хоккей ждать от «Авангарда» при Ги Буше – оборонительный или атакующий?

— За свою тренерскую карьеру я использовал абсолютно разные тактики, и мы посмотрим, что будем использовать в «Авангарде». Очень важно, чтобы мы грамотно действовали и в нападении, и в обороне, чтобы хоккеисты могли выдерживать давление, играли мощно и агрессивно. Именно это – быстрый и агрессивный хоккей – мы и будем пропагандировать.

— Можно сказать, что это вы определяли тактику и состав на последние два матча «Авангарда»?

— Да, конечно, я взаимодействовал с тренерским штабом, потому что я смотрел матчи, делал заметки, высылал рекомендации. Я бы хотел находиться здесь в это время, но не мог этого сделать, потому что занимался документами. Кроме того, у меня прошла достаточно серьёзная операция на колене, и мне нельзя кататься до 18-20 декабря. Мне придётся ещё вернуться в Канаду, чтобы сохранить страховку. Понятно, что мне не хочется покидать команду, но я вынужден это сделать, зато, когда вернусь, то уже смогу выходить на лёд.

Что касается последних двух матчей «Авангарда», то я давал рекомендации, и должен сказать, что все большие молодцы. И тренеры, и игроки. Они отлично отреагировали на мои указания, и это принесло свои плоды», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.