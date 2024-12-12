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Ги Буше: нет вины игроков «Авангарда» в том, что им пока не хватает сил на весь матч

Ги Буше: нет вины игроков «Авангарда» в том, что им пока не хватает сил на весь матч
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил физическую форму игроков команды и заявил, что подтянет игровые кондиции за счёт тренировок.

— Как вы оцениваете физическую форму «Авангарда»?
— Это как раз то, над чем нам предстоит поработать. Даже в игре с «Автомобилистом» мы видели, что к середине матча начал заканчиваться бензин. Но дело не только в физической подготовке, нужно подтягивать кондиции за счёт хороших тренировок, за счёт качественных упражнений на льду. Тогда и игрокам будет нравиться, и польза придёт. Мы всё это объяснили хоккеистам, и они понимают, для чего это нужно. Нет вины игроков в том, что не хватает сил на весь матч, тут нужно просто грамотно выстраивать работу и её выполнять», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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