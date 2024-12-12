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Ги Буше объяснил, почему не будет руководить «Авангардом» в матчах после паузы в КХЛ

Ги Буше объяснил, почему не будет руководить «Авангардом» в матчах после паузы в КХЛ
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему не будет руководить командой в матчах после паузы в КХЛ.

— Вы не сможете руководить командой в ближайших матчах?
— Да, меня не будет на ближайших играх из-за того, что придётся улететь в Канаду и закончить решение вопроса с моим коленом. Дэйв Барр будет исполнять обязанности главного тренера. Я очень рад, что нам удалось пригласить его в команду, это очень опытный специалист, который тренировал на разных позициях, работал в НХЛ, в сборной Канады. Многие годы я пытался заполучить его в коллеги, но не получалось, его кто-то забирал. И вот он с нами, это прекрасное усиление для клуба, а кроме того, Дэйв – замечательный человек, что крайне важно. Также мы окружены коллегами, мы будем проводить совместные разборы, во всё вникать вместе. Мне важно адаптироваться, понять и узнать культуру, игроков, это займёт определённое время, но мы будем относиться ко всем с уважением», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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