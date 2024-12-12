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Ги Буше: босс «Авангарда» Кожевников — основная причина, почему я приехал в Омск

Ги Буше: босс «Авангарда» Кожевников — основная причина, почему я приехал в Омск
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что обсуждал последние трансферы команды с председателем совета директоров омского клуба Евгением Кожевниковым.

— Имели ли вы отношение к многочисленным трансферам, которые совершил «Авангард» в последнее время?
— Да, разумеется. Мы всё обсуждали с боссом «Авангарда» Евгением Кожевниковым, и мы до сих пор на связи. До дедлайна ещё есть время, есть возможность усилиться. В целом Кожевников – это, наверное, основная причина, почему я здесь, потому что наша философия, видение хоккея значительно совпадают. В целом же для меня главное – это работать с теми игроками, которые находятся здесь. Понятно, что мы думаем об усилении, но важно узнать ребят, которые здесь. Узнать их как людей. И это моя первостепенная задача сейчас», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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