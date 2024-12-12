Плющев — о КПК: сегодня полноценный международный матч с иностранными звёздами КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что с огромным интересом ждёт Кубок Первого канала.

«Кубок Первого канала — большое событие для нашего хоккея и для всей страны. Мы не так часто видим сборную. Новый формат турнира – отличная идея. Сегодня будет аншлаг на «СКА Арене», матч покажут по Первому каналу в прямом эфире, у и него будут очень большие рейтинги. По сути, сегодня полноценный международный матч с участием практически всех иностранных звёзд, выступающих в КХЛ. У нас в стране к сборной традиционно внимание намного выше, чем у клубного хоккея, в десятки, если не в сотни раз. Матч КХЛ может кто-то не смотреть, а игру сборной будут смотреть всегда. Сборная России в очередной раз покажет и докажет, что мы готовы к возвращению на международную арену, где, как и прежде, будем бороться за самые высокие места», — сказал Плющев «Чемпионату».

Первый матч на турнире российская сборная проведёт со сборной мира КХЛ. Встреча начнётся сегодня, 12 декабря, в 18:30 мск.