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«Нужно всё это подчистить». Ги Буше назвал главные проблемы в игре «Авангарда»

«Нужно всё это подчистить». Ги Буше назвал главные проблемы в игре «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше назвал главные проблемы в игре команды на данный момент.

— Я хочу побеждать в каждом матче, но я не привык заглядывать далеко вперёд. Сейчас мне важно сфокусироваться на сегодняшнем дне, а остальное приложится. По образованию я спортивный психолог, так что прекрасно понимаю, как нужно настраивать себя, игроков, персонал. Первостепенная задача – задумываться о сегодняшнем дне. Но я три года проработал в СМИ, так что осознаю, что журналисты и болельщики любят смотреть вперёд, наслаждаться игрой, прогнозировать. Но спортсмены далеко не заглядывают, идут шаг за шагом и двигаются к своей цели.

Что ещё заметил: при игре в нападении мы недостаточно быстро действуем, это нужно исправить, а в обороне мы слишком часто откатываемся и даём противнику возможность наступать. Всё это подчистить – наша главная задача», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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