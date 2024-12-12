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Ги Буше: «Авангард» не будет командой одного звена. Никаких привилегий за прошлые заслуги

Ги Буше: «Авангард» не будет командой одного звена. Никаких привилегий за прошлые заслуги
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о глубине состава омской команды и заявил, что не будет смотреть на былые заслуги игроков.

— Достаточная ли глубина состава сейчас у «Авангарда»?
— Наша цель не состоит в том, чтобы построить команду одного звена. Нам нужно четыре качественных звена, где все выполняют свою роль, где все взаимозаменяемы. Не будет никаких привилегий за предыдущие заслуги, за статус: кто лучше себя проявляет, тот и получает больше игрового времени. Как себя показали – то и получили.

— Будут ли изменения в тренерском штабе «Авангарда»?
— Прошу, дайте мне немного времени. Пока могу только сказать, что Барр будет отвечать за защитников. Мне нужно со всеми поговорить, а сейчас моя первостепенная задача – доносить информацию до игроков. Также я поговорю со всем персоналом, с тренерским штабом, чтобы понимать, кто и где будет полезен», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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