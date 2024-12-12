«Но ведь мне нельзя на лёд!» Ги Буше — о первой реакции на предложение от «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о своей первой реакции после получения приглашения возглавить омский клуб.

— Что вы подумали в первые минуты, когда узнали о предложении от «Авангарда»?

— Первая мысль: «Но мне ведь нельзя на лёд по медицинским показаниям!» Я подумал, что это прекрасное предложение, поступившее не в самый подходящий момент. Я был честен изначально с Кожевниковым, сказал ему о своей ситуации. Но хочу отметить, что когда я начинал тренерскую карьеру, то у меня был некий список обязательных дел. Там были пункты выиграть золото со сборной Канады, стать тренером в НХЛ, а также потренировать в трёх лучших лигах мира. Я выиграл золото с Канадой, поработал в НХЛ и Швейцарии, и вот оставалось только приехать в КХЛ. Я очень давно хотел и думал, что обязательно приеду, но не предполагал, что это случится именно так. Предложения из Северной Америки я отклонял из-за состояния здоровья, но сейчас я съезжу в Канаду, вернусь и буду уже в полной боевой готовности. Повторюсь, что я очень рад быть в КХЛ, это новый опыт, новый вызов, а вызовы я люблю, потому что без них мне скучно. Здесь весь город любит хоккей, и игроки готовы выкладываться, чтобы их порадовать.

— Общались ли вы с Бобом Хартли, прежде чем принять предложение «Авангарда»?

— Конечно, мы знакомы с Хартли, общались. Раньше он звонил мне и узнавал что-то про игроков, а сейчас моя очередь, я с ним советовался. Также я говорил с Бенуа Гру, он сказал, что он всем доволен в КХЛ. Такие же исключительно положительные отзывы были и от других людей, к которым я обращался, и это были люди, которым я доверяю», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.