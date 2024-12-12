Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Стась назначен капитаном сборной Беларуси на Кубке Первого канала

Андрей Стась назначен капитаном сборной Беларуси на Кубке Первого канала
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась назначен капитаном сборной Беларуси на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба федерации хоккея Республики Беларусь.

Ассистентами назначены защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец и игрок обороны СКА Степан Фальковский.

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Материалы по теме
«Докажем делом, что лучше НХЛ». Каким будет Кубок Первого канала — 2024. Главное о турнире
Видео
«Докажем делом, что лучше НХЛ». Каким будет Кубок Первого канала — 2024. Главное о турнире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android