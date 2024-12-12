Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась назначен капитаном сборной Беларуси на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба федерации хоккея Республики Беларусь.

Ассистентами назначены защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец и игрок обороны СКА Степан Фальковский.

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.