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Владислав Гавриков высказался о своих шансах выиграть приз лучшему защитнику НХЛ

Владислав Гавриков высказался о своих шансах выиграть приз лучшему защитнику НХЛ
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Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков высказался о своих шансах выиграть «Норрис Трофи».

— Ты говорил, что одна из твоих целей — это «Норрис Трофи». Сейчас есть ли какое-то обновление?
— Я стал к этой цели ближе, а другие ребята стали ещё ближе, шагнули, как Макар и Хьюз. Если будет ещё «Норрис Трофи» отдельный для оборонительных защитников, я там поучаствую. А всё то, что сейчас там Хьюз и Макар показывают, там нереальный вообще уровень. Но они, конечно, и катаются, и владение клюшкой сумасшедшее, они как четвёртые нападающие постоянно играют. Очков у них тоже много, поэтому с этими ребятами тяжело будет, тяжело, — сказал Гавриков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

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