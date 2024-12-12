Защитник «Кингз» Владислав Гавриков рассказал, каких знаменитостей встречал во время жизни в Лос-Анджелесе.

— Влад, традиционный вопрос про Лос-Анджелес — ты встречался с каким-нибудь, например, селебрити здесь? Может быть, с кем-то познакомился?

— Дрю Даути, Анже Копитар (улыбается). Мы ходили на баскетбол с Настей, нам команда сделала самые лучшие места, когда сидишь на паркете, где стулья ставят, и некоторых видели актёров, сидел Дензел Вашингтон, сидел рядом через два места Лил Уэйн, рэпер. Баскетбол потому что притягивает вообще очень много знаменитостей. На наши игры тоже ходит Уилл Фаррелл, актёр, он заядлый болельщик наш, вот он там практически на каждую игру ходит и сидит возле стекла тоже.

— А есть ли какие-то знаменитости, например, с которыми ты очень хочешь познакомиться?

— Прям так, что познакомиться, нет. Я бы, наверное, хотел, может быть, изнутри посмотреть также за «Лейкерс», Леброном, как себя готовят. Но это больше, наверное, с профессиональной точки зрения так интересно, потому что он на таком уровне, в порядке в 39 лет, он постоянно выдаёт… Каждый матч практически самый лучший игрок на поле, поэтому так вот интересно было бы за ним, наверное, понаблюдать, но это вот, опять же, из того, что на поверхности, из примеров, — сказал Гавриков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».