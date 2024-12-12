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ФХР и Федерация зимних видов спорта ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

ФХР и Федерация зимних видов спорта ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве
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Федерация хоккея России и Федерация зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ о сотрудничестве с российской стороны скрепили подписями президент ФХР Владислав Третьяк и первый вице‑президент федерации Роман Ротенберг. Ранее ФХР подписывала меморандум с Индией, а на сборах в Новогорске с 3 по 10 декабря женская сборная России тренировалась вместе со спортсменками из Ирана.

Фото: Дмитрий Сторожев «Чемпионат»

В начале октября Федерация хоккея России подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и хоккейным клубом «Црвена Звезда» (Белград).

На данный момент сборная России занимает второе место в рейтинге Международной федерации хоккея. Сборная Саудовской Аравии по хоккею в этом списке отсутствует.

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