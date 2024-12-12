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Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков рассказал о дружбе с баскетболистом Мозговым

Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков рассказал о дружбе с баскетболистом Мозговым
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Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал о дружбе с баскетболистом Тимофеем Мозговым.

— Я знаю, что ты погружён в мир НБА, потому что ты знаешь Мозгова Тимофея и вроде как вот вы общались. Он тебя ведь наверняка как-то погрузил в эту тусовку, познакомил с ребятами с цепями и брюликами или не было такого?
— Нет, у него все обычные друзья, нет таких. С Тимом да, общаемся, он классный мужик, у него семья классная, мы постоянно там вместе время проводим. Он живёт недалеко от нас, три минуты буквально, мы можем просто собраться, с друг другом списаться, вечером приехать, чтобы дети поиграли у кого-то дома, спокойно на ужины друг к другу ходим в гости. Вот я летом познакомился с Андреем Кириленко, мы были в одной компании, тоже классный мужик.

Хотя, если ты придёшь на любую игру НБА, в принципе, ты увидишь таких ребят, которые приходят на игры, у них и цепи, и всё. Это у них тоже стиль. Они постоянно в этом живут, так сложилось. У них вот такая жизнь, — сказал Гавриков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

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