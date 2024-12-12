Российский вратарь Александр Георгиев отреагировал на обмен из «Колорадо» в «Сан-Хосе»

Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев поблагодарил болельщиков «Колорадо». Россиянин был обменян в «Шаркс» после двух полноценных сезонов выступления в составе «Эвеланш».

«Это была напряжённая пара дней, обмен в середине сезона — нелёгкая задача. Самое главное — мне понравилось играть перед фанатами «Эвеланш». Рад, что мы справились с «Вегасом» в моей последней домашней игре перед вами, это было весело! Рад новой главе. Я ценю вас всех, и до скорой встречи», — написал Георгиев в соцсети.

Георгиев в текущем сезоне провёл 18 матчей. На его счету девять выигранных встреч и столько же проигранных. Коэффициент надёжности Георгиева равен 3,38, а показатель отражённых бросков — 87,5%.