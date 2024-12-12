Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков высказал своё отношение к Турниру четырёх наций от НХЛ без сборной России.

— Турнир четырёх, который пройдёт без России, очень много мнений, что нас там нет, турнир фигня, твоё отношение к этому?

— Тут сейчас как есть. Был бы турнир сильнее? Он бы был интереснее, наверное. И так все самые сильные будут из тех сборных, которые будут, то есть это лучшие составы, там кто-то из звёзд даже не попадёт. В Америке, в Канаде по несколько команд можно собрать. Я думаю, было бы интереснее, очевидно, посмотреть с Россией, можно было бы ещё и добавить и Чехию, например, тот же Пастрняк был тоже недоволен, когда Чехия выиграла тогда чемпионат мира, он написал. Поэтому, я думаю, было бы намного интереснее, но, с другой стороны, есть формат чемпионата мира, на котором все сборные тоже представлены, НХЛ делает свою штуку и бизнес. Но, я думаю, в любых других реалиях наша сборная бы здесь была, им бы пришлось, наверное, ещё одну команду-то и добавить, чтобы было хотя бы шесть, чтобы было поровну, либо какой-то другой формат провести, — сказал Гавриков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».