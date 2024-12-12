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Третьяк высказался о встрече с представителями Федерации зимних видов спорта ОАЭ

Третьяк высказался о встрече с представителями Федерации зимних видов спорта ОАЭ
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о встрече с представителями Федерации зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.

«Для нас очень важна эта встреча. Мы являемся хоккейной державой. Я много лет работал в ИИХФ, у нас есть программа международного сотрудничества. Мы как хоккейная держава заинтересованы, чтобы хоккей развивался во всём мире.

Раньше в южных штатах США не было хоккея, но теперь «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли. Необязательна зима, чтобы играть в хоккей. Это чтобы не было вопросов, почему мы хотим развивать хоккей в такой солнечной стране», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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