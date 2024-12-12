«Счастливы подписать этот договор». В Федерации хоккея ОАЭ оценили меморандум с ФХР

Вице-президент Федерации хоккея ОАЭ Хамель аль-Кубаиси высказался о подписании меморандума о сотрудничестве с Федерацией хоккея России.

«Рады снова посетить наших друзей. Наши хоккейные школы взяли своё начало в России, наши тренеры приехали из России. Готовы сотрудничать на всех направлениях. Счастливы подписать этот договор, рады сотрудничать не только в спорте, но и во всех медийных отношениях между странами. Наша поддержка идёт от высшего руководства страны, мы готовы продолжать. Приглашаем посетить нашу страну и посмотреть на нашу хоккейную сборную. У нас есть даже женская команда», — передаёт слова Хамеля аль-Кубаиси корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.