Ротенберг: хотим пригласить клубы из НХЛ и сборную Канады для проведения игр в Дубае

Первый вице‑президент федерации хоккея России Роман Ротенберг оценил встречу с представителями Федерации хоккея ОАЭ.

«Очень благодарны, что вы прилетели к нам. Для нас это очень важный шаг. Понимаем потенциал и перспективу такого сотрудничества, начиная с развития детского хоккея. Знаем, сколько сейчас наших соотечественников живут в ОАЭ, там есть русская культура. Мне многие звонят и говорят — почему там нет такой хоккейной школы, как в Санкт-Петербурге и Москве? Мы находимся в лучшем дворце мира. Не просто так об этом говорим. Собрали документы всех арен в мире, прорабатывали это очень детально. Поэтому можем говорить, что у нас лучшая арена в мире.

Хотим комплексного развития по всем направлениям. С учётом политической ситуации хотели бы начать проработку игр клубов КХЛ и сборной России. Хотим пригласить клубы из НХЛ и сборную Канады для проведения игр в Дубае и Абу-Даби», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.