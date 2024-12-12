Представитель Федерации хоккея ОАЭ: «Красная машина» — лучшая программа в мире

Генеральный секретарь Федерации хоккея ОАЭ Джума аль Дагери высказался о встрече с представителями Федерации хоккея России.

«Хотим поблагодарить за приглашение в такой замечательный город Санкт-Петербург. В ОАЭ продолжается развитие хоккея, оно было быстрым в последние годы. Наша сборная выиграла дивизион 3А, затем дивизион 2В и теперь будем играть в дивизионе 2А. Мы не можем продолжить развиваться без поддержки сильнейшей федерации, а она находится в России. У меня в ОАЭ русский сосед, мы как одна семья. То же самое и у стран, поэтому нам будет легко сотрудничать.

Приглашаем вас посетить ОАЭ и взглянуть на наши национальные сборные. Нам нужно развивать детский хоккей. В ОАЭ много русских семей, нам нужна ваша помощь в развитии хоккея среди местных и русских детей. Программа «Красная машина» — лучшая программа в мире. Мы видели многие программы развития, но эту считаем лучшей», — передаёт слова Джумы аль Дагери корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.