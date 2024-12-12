Спортдиректор Федерации хоккея ОАЭ: наш хоккей очень сильно развился в последние 10 лет

Спортивный директор Федерации хоккея ОАЭ Мохамад Ареф заявил, что переговоры о сотрудничестве с Федерацией хоккея России начали вестись с 2019 года.

«Были удивлены архитектурой «СКА Арены», это было большое удивление для нас. Вели диалог с 2019 года, но затем грянул ковид и диалог на время прекратился. Сейчас мы его возобновляем. Наш хоккей очень сильно развился в последние 10 лет. Мы видели развитие в разных европейских и американских странах, но программа «Красная машина» понравилась нам больше всего, видим её результаты.

Пусть мы и не страна зимних видов спорта, но мы приложим все усилия, чтобы развиваться в хоккее. Пусть мы пока и не знаем как, но с поддержкой одной из сильнейших стран в хоккее мы сможем это сделать. Хотим приближаться к топовым дивизионам чемпионата мира. Хочу добавить, что русская культура должна продвигаться за пределы страны. У вас лучшая школа хоккея. Нужно брать программу «Красная машина» и сделать её центром развития в разных странах. Развивайте это в других странах Арабского союза и развивайте игроков», — передаёт слова Арефа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.