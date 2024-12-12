Третьяк: есть желание провести матчи клубов КХЛ и НХЛ в Дубае

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил о желании провести матчи среди клубов КХЛ и НХЛ в Дубае.

«Есть желание провести матчи КХЛ и НХЛ в Дубае. Будем выходить на Hockey Сanada. Уважаем все команды, но венец хоккея — противостояние России и Канады. Хотели бы провести в Москве, но будем прорабатывать такой вариант», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Федерация хоккея России и Федерация зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум о сотрудничестве.