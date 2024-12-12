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«Это будет прорыв». Ротенберг — о возможных матчах клубов НХЛ и КХЛ в Дубае

«Это будет прорыв». Ротенберг — о возможных матчах клубов НХЛ и КХЛ в Дубае
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Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал желание ФХР провести матчи между клубами КХЛ и НХЛ на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

«Есть две арены в Дубае и Абу-Даби, там можно залить лёд. Сделали такое в Пекине, нет никаких технологических препятствий. Можем привезти лучшие команды в мире. Может, и сборную России, и команды КХЛ. Это будет без политики. Самое главное — спортивная составляющая. Это будет прорыв», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Федерация хоккея России и Федерация зимних видов спорта Объединённых Арабских Эмиратов подписали меморандум о сотрудничестве.

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