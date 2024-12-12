Хамель аль-Кубаиси ответил на вопрос, может ли в ОАЭ появиться клуб КХЛ

Вице-президент Федерации хоккея ОАЭ Хамель аль-Кубаиси ответил на вопрос, может ли в Объединённых Арабских Эмиратах появиться клуб КХЛ.

— Может ли клуб из ОАЭ появиться в КХЛ?

— Мы развиваемся всё время, у нас есть свои лиги. Каждый год у нас проходят разные события, к нам приезжали бразильские команды. Думаю, мы можем развиться в этом виде спорта», — передаёт слова Хамеля аль-Кубаиси корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Федерация хоккея России и Федерация зимних видов спорта Объединённых Арабских Эмиратов подписали меморандум о сотрудничестве. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил о желании провести матчи среди клубов КХЛ и НХЛ в Дубае.