«Адмирал» поместил нападающего Дмитрия Соколова в список отказов, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать форварда в свою систему. Также вратарь Алексей Носков вернулся в систему «Адмирала».

В нынешнем сезоне Дмитрий сыграл восемь матчей, в которых набрал два очка (1+1) при показателе полезности «-1».

Носков — бывший вратарь «Тайфуна», который начало сезона провёл в команде «Ковичэн Вэлли Кэпиталз» (Канада) из лиги BCHL. Голкипер выступал в МХЛ за команды «Сахалинские Акулы» и «Тайфун», но большую часть матчей (121) провёл в стане молодёжки «моряков».