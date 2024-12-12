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«Адмирал» поместил нападающего Дмитрия Соколова в список отказов

«Адмирал» поместил нападающего Дмитрия Соколова в список отказов
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«Адмирал» поместил нападающего Дмитрия Соколова в список отказов, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать форварда в свою систему. Также вратарь Алексей Носков вернулся в систему «Адмирала».

В нынешнем сезоне Дмитрий сыграл восемь матчей, в которых набрал два очка (1+1) при показателе полезности «-1».

Носков — бывший вратарь «Тайфуна», который начало сезона провёл в команде «Ковичэн Вэлли Кэпиталз» (Канада) из лиги BCHL. Голкипер выступал в МХЛ за команды «Сахалинские Акулы» и «Тайфун», но большую часть матчей (121) провёл в стане молодёжки «моряков».

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